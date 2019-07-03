Nazilli'de İlyas kaldı
2 saat önce
TFF 3'üncü Lig ekibi Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal'la anlaşan yönetim, iç transferde orta saha oyuncusu İlyas Sarı'yla nikah tazeledi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:42 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig ekibi Nazilli
Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal'la anlaşan yönetim, iç transferde orta saha oyuncusu İlyas Sarı
'yla nikah tazeledi. Yıldırım Demirören
Tesisleri'nde düzenlenen törende 23 yaşındaki oyuncu 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan İlyas, "Yuvada kaldığım için mutluyum, yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk" dedi. İlyas geçen sezon siyah-beyazlı formayla ligde 16, kupada 4 maçta görev aldı.
- Nazilli
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