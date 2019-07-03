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Nazilli'de İlyas kaldı

2 saat önce

TFF 3'üncü Lig ekibi Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal'la anlaşan yönetim, iç transferde orta saha oyuncusu İlyas Sarı'yla nikah tazeledi.

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TFF 3'üncü Lig ekibi Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal'la anlaşan yönetim, iç transferde orta saha oyuncusu İlyas Sarı'yla nikah tazeledi. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde düzenlenen törende 23 yaşındaki oyuncu 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan İlyas, "Yuvada kaldığım için mutluyum, yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk" dedi. İlyas geçen sezon siyah-beyazlı formayla ligde 16, kupada 4 maçta görev aldı.


- Nazilli
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:42 Kaynak: DHA
Spor
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