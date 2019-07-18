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Nazilli'de imzalar sürüyor

4 saat önce

TFF 3. Lig'de sezon hazırlıklarına başladıktan sonra transferde hafta başından beri gaza basan Nazilli Belediyespor, en son Turgutluspor'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Tayfun Yanar ile prensipte anlaşma sağladı.

Nazilli'de imzalar sürüyor, System.String[]

TFF 3. Lig'de sezon hazırlıklarına başladıktan sonra transferde hafta başından beri gaza basan Nazilli Belediyespor, en son Turgutluspor'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Tayfun Yanar ile prensipte anlaşma sağladı. Transferde daha önce Yunus Ünsal'ı alan, pazartesi gününden bu yana Can Ahmet Üstün, Aziz Kızılgün, Mehmet Ersavaş ve Volkan Akyıldız'ı kadrosuna katan Nazilli, bonservisi elinde olan Tayfun'a da imza attıracak. İç transferde de daha önce Zekeriya Topayan, İlyas Sarı, Sergen Piçinciol, Burak Özbakır ve Mert Çapar'a imza attıran siyah-beyazlıların Avusturya'nın Wiener Neustadt takımından transfer ettiği 24 yaşındaki gurbetçi santrfor Volkan Akyıldız, resmi sözleşmeye imza attı.


- Nazilli
Türkiye Futbol Federasyonu, Tayfun Yanar, Turgutluspor, Nazilli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:11 Kaynak: DHA
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