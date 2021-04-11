Nazilli'de inşaat hırsızı yakalandı - Son Dakika

Nazilli'de inşaat hırsızı yakalandı
11.04.2021 21:25
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tamamlanmayan bir inşaattan çeşitli malzemeler çalan hırsız polis tarafından yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tamamlanmayan bir inşaattan çeşitli malzemeler çalan hırsız polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Kanal Yolu üzerindeki inşaatın dairelerinden değişik tarihlerde elektrik kabloları, klima üniteleri, su saatleri, lastik jantlar vb eşyaları çalan şüpheli olayın üzerinden 24 saat bile geçmeden yakalandı. Polis ekiplerince yapılan araştırmada çalınan malzemelerin Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir hurdacıda olduğunu tespit eden ekipler işyerinde yaptıkları aramada çalınan malzemelerin tamamını ele geçirdi. Yakalanan M.A. Ş. hakkında adli tahkikata başlanıldı. - AYDIN
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