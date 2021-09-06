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Nazilli'de 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış takdir topladı - Son Dakika

Nazilli'de 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış takdir topladı

06.09.2021 10:01
Nazilli'de 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış takdir topladı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde minibüste bulduğu parayı sürücüye teslim eden şahıs, sürücü ve paranın sahibi tarafından ödüllendirilmek üzere her yerde aranıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde minibüste bulduğu parayı sürücüye teslim eden şahıs, sürücü ve paranın sahibi tarafından ödüllendirilmek üzere her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre 'insanlık ölmemiş' dedirten olay Nazilli'de yaşandı. Nazilli 65 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Üyesi 09 M 1520 plakalı minibüsün sürücüsü Kemal Zelvüt, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde bir yolcu tarafından kendisine teslim edilen tomar halindeki 5 bin TL'nin sahibini uzun süre bulamadı. Minibüste bulunan 2 kameranın kayıtlarını da izleyen sürücü Kemal Zelvüt, parayı düşüreni tespit edemeyince buluntu parayı kooperatif başkanına teslim etti. Olaydan bir gün sonra kooperatife gelerek parasını minibüste düşürdüğünü ifade eden Yüksel Bora isimli vatandaş kendisine verilen müjde ile parasına kavuştu.

"Bana bu iyiliği yapanı bulup ödüllendireceğim"

Parasını henüz tanımadığı bir duyarlı vatandaş sayesinde kavuşan Yüksel Bora isimli vatandaş, minibüs sürücüsü ile bir araya gelerek duygularını dile getirdi. Kendisine bu iyiliği yapanı bulmak istediğini ve ödüllendireceğini belirten Bora, "3 numaralı hattın minibüsüne giderek en arka koltuğa oturdum. Evime gitmeden önce 4-5 yere uğradım. Eve geldiğimde minibüse binmeden önce 3 parçaya ayırdığım ve ceplerime taksim ettiğim 20 bin liranın 5 bin lirasının eksik olduğunu fark ettim. 5 bin lira sağ arka cebimdeydi. Minibüse binerken maskemi takarken arka cebimin düğmesini açmıştım. O sırada parayı düşürmüşüm. Kuru incir alıp-satmak için kullanacağım para eksilince moralim bozuldu ve kalan 15 bin lirayı tekrar bankaya yatırdım. 5 bin liradan da ümidi kesmiştim. En son aklıma minibüse bindiğim gelince hemen kooperatif başkanını aradım. Durumu anlattım. Yarım saat sonra da paranın bulunduğunu belirttiler. Çok mutlu oldum. Paramı teslim aldım ancak o parayı koltukta bularak şoföre teslim eden yüreği güzel insanı bulup ödüllendirmek ve kendisine teşekkür etmek istiyorum. Kooperatif Başkanı Ali İhsan Baytemur, kameraları izlediklerini ve parayı bularak hemen şoföre teslim eden şahsı en kısa zamanda bulacaklarını söyledi" dedi.

Kooperatif Üyesi 09 M 1520 plakalı minibüsün sürücüsü Kemal Zelvüt, neredeyse 20 saate yakın paranın minibüsün arka koltuğunda kimse farkına varmadan kaldığını ifade ederek, "Ta ki Uğur Soğutma Fabrikası önünden binen iki çalışan bir süre sonra arka koltuğa geçtiklerinde para bulundu. Fabrika çalışanı parayı bana teslim etti. Ben de güvenlik kamerasına göstererek parayı muhafaza altına aldım ve başkanıma teslime ettim. Birlikte uzun süre kameraları izledik ama düşüreni tespit edemedik. Sadece parayı bulanın görüntüleri var. Yolcumuz 'insanlık ölmemiş' dedirten bir davranış yaptı. Biz de bu şahsı bulmak istiyoruz. Fabrikayı aradık ve personelin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz" dedi.

"Müşterilerimiz her anlamda güvenli yolculuk yapıyor"

Kooperatif Başkanı Ali İhsan Baytemur, örnek davranışı sergileyen hem parayı bulan şahsa hem de kooperatif üyesine teşekkür ederek, "Şehiriçi kooperatifimize bağlı tüm araçlarda biri ön dış kamera olmak üzere 3 kamera ile sesli gözetleme yapıyoruz. Yolcularımızın ve şoförlerimizin güvenliği açısından bu çok önemli. Kemal Zelvüt isimli üyemiz parayı getirdiğinde kameraları inceledik. Neredeyse bir gün paranın sahibi çıkmadı. Daha sonra parayı düşüren Yüksel Bora bizimle irtibata geçince mutlu olduk. Kendisine başkanlık ofisimizde parasını teslim ettik. İnşallah görüntülerden tespit ettiğimiz duyarlı vatandaşımıza en kısa sürede ulaşarak teşekkür etme imkanı bulacağız. Yüksel ağabeyimize tekrardan geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Kamera kayıtlarına giren şahsın ilçedeki büyük bir işletmenin önünden minibüse binmesi ve üzerinde o firmaya ait kıyafeti taşıması nedeniyle araştırmanın kısa sürede sonuca ulaşacağı belirtildi. - AYDIN

Nazilli'de 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış takdir topladı
Nazilli'de 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış takdir topladı
Nazilli'de 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış takdir topladı
Nazilli'de 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış takdir topladı
Nazilli'de 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış takdir topladı
Nazilli'de 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış takdir topladı
Nazilli'de 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış takdir topladı
Nazilli'de 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış takdir topladı
Nazilli'de 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış takdir topladı

Bora Füzesi, Kooperatif, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli'de 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış takdir topladı - Son Dakika


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