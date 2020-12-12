Nazilli'de kaçakçılara göz açtırılmıyor - Son Dakika

Nazilli'de kaçakçılara göz açtırılmıyor
12.12.2020 14:56
Nazilli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Nazilli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. B. C. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada 94 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. B.C. gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete götürülürken, konuyla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. - AYDIN
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