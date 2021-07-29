Nazilli'de kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde durumundan şüphelenen bir şahsın çantasından çok sayıda insan sağlığını tehdit eden hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri N.A isimli şahsı durdurup üzerinde ve çantasında yaptıkları aramada kaçak ve insan sağlığı tehdit eden 1169 adet hap, 11 adet muhtelif ürün olmak üzere toplam 1180 adet cinsel kullanım amaçlı ürün ele geçirdi. Konuyla ilgili olarak adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - AYDIN