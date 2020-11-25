Nazilli'de kadına yönelik şiddetle mücadele konuşuldu - Son Dakika

Nazilli'de kadına yönelik şiddetle mücadele konuşuldu

25.11.2020 14:32
Nazilli'de kadına yönelik şiddetle mücadele konuşuldu, System.String[]

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcılığı adına Cumhuriyet Savcısı Mine Ceyhan, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Hakdan Öztürk, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yusuf Keleş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Abdulgani Kavak ve İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı katıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ortak bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Nazilli Kaymakamı Arısoy, kadın-erkek eşitliği bilincinin toplumda yaygınlaşması ve bu hususta bir yol haritası oluşturulması adına bir araya geldiklerini ifade ederek, "Kadına yönelik şiddetin en önemli insan hakkı ihlallerinden biri olması, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi için; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın birlikte çalışması sonucunda 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' hazırlanmış, bu plan doğrultusunda ciddi bir seferberlik başlatılmıştır" dedi.

Kadınların haklı mücadelelerinin sonuna kadar desteklediklerini söyleyen Başkan Özcan, "Bizler şiddetin ve sömürünün her türlüsüne karşıyız. Kadınlarımızın daha özgür, güçlü ve eşit bir yaşam için verdikleri bu mücadelenin dün olduğu gibi bugün de destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu noktada Nazilli Belediyesi olarak tüm paydaşlarımızla birlikte kadınlarımızın hem sosyal alanda hem de ekonomik anlamda ürettikleri tüm projeleri destekliyoruz" sözlerini kaydetti.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) bu mücadelede büyük bir rol oynadığına dikkat çeken Başkan Özcan, şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbar ile hızlı bir şekilde Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabileceklerini dile getirdi.

Toplantıya katılan kurul üyelerine slayt gösterisi ile bilgilendirme yapıldıktan sonra Belediye Meydanı'nda kurulan KADES standı ziyaret edildi. Hürriyet Polis Merkezi'nde yer alan "Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi'nde gerçekleştirilen iş ve işlemler hakkında bilgi alınmasının ardından program sona erdi. - AYDIN

Nazilli'de kadına yönelik şiddetle mücadele konuşuldu
Nazilli'de kadına yönelik şiddetle mücadele konuşuldu

Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli, Kasım, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli'de kadına yönelik şiddetle mücadele konuşuldu - Son Dakika


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