Nazilli'de kadınlar unutulmadı - Son Dakika

Nazilli'de kadınlar unutulmadı

08.03.2021 16:36
Nazilli'de kadınlar unutulmadı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çok sayıda etkinlik düzenlendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çok sayıda etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet döneminin ilk seçilmiş kadın muhtarı olan Gül Esin ise mezarı başında anılırken adına açılan park ile de ismi ölümsüzleştirildi.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, Siyasi Partilerin temsilcileri, kadın kolları başkanları ve üyeleri ile Nazilli Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyelerinin katıldığı anma etkinlikleri ve Gül Esin Parkı açılışı pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

"Çete Ayşe Klibi tanıtıldı"

Etkinlikler kapsamında ilk program Kuva-yi Milliye kahramanlarından Kadın Efe Çete Ayşe adına hazırlanan Nazilli Belediyesi sponsorluğundaki Çete Ayşe Klibinin tanıtımı yapıldı. Nazilli Belediyesi'nin katkılarıyla ve Müzik Öğretmeni Sinan Develi'nin girişimleriyle hazırlanan, Çete Ayşe 'Nazilli İçin Söyle Ege Türküleri 3' Belediye Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programla basına tanıtıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen lansman toplantısına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi parti temsilcileri, Çete Ayşe Klip Yönetmeni Sinan Develi, Çete Ayşe kitabının yazarı Sabahattin Burhan ve basın mensupları katıldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen misafir sanatçılarında bulunduğu toplamda 24 solist, 28 enstrüman ve 2 halk oyuncusunun katılımıyla toplam 54 kişilik dev bir kadro ile proje gerçekleştirilmişti.

"Gül Esin parkı hizmete açıldı"

Tanıtımın ardından Zafer Mahallesi'nde bulunan ve Nazilli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan parkın açılışı yapıldı. Cumhuriyet döneminin ilk seçilmiş kadın Muhtarı olan Gül Esin adına yapılan parkın isim tabelaları protokol üyeleri ve davetliler tarafından yerleştirildi. Park açılışının ardından protokol üyeleri Gül Esin'in Eğriboyun mezarlığındaki kabri başına giderek dua edip kabre karanfil bıraktı. - AYDIN

Nazilli'de kadınlar unutulmadı
Nazilli'de kadınlar unutulmadı
Nazilli'de kadınlar unutulmadı
Nazilli'de kadınlar unutulmadı
Nazilli'de kadınlar unutulmadı
Nazilli'de kadınlar unutulmadı

Çete Ayşe, Hisarcık, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli'de kadınlar unutulmadı - Son Dakika


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