Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Kaleci Onur Takımda Kalacak

Nazilli'de Kaleci Onur Takımda Kalacak

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Nazilli Belediyespor'da kaleci Onur Bulut'un takımda kaldığı açıklandı.

Nazilli'de Kaleci Onur Takımda Kalacak, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Nazilli Belediyespor'da kaleci Onur Bulut'un takımda kaldığı açıklandı.

Sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayıp ekonomik sorunlar yaşadığı gerekçesiyle Ege ekibinde ayrılmak istediğini ileten tecrübeli kalecinin ikna edildiği vurgulandı. Yönetimle bir araya gelen Onur'la anlaşma sağlandı. Onur, Kızılcabölükspor'la oynanan özel maçta dahi kadroya alınmamıştı. Nazilli, Kızılcabölükspor'dan renklerine katmak istediği Berkant Kavzar transferinden vazgeçti. Kızılcabölükspor'un genç golcüyü bonservisiyle birlikte Nazilli Belediyespor'a göndermek istediği ancak siyah-beyazlıların oyuncuyu kiralamayı düşündüğü ifade edildi. İki kulübün de Berkant konusunda anlaşma sağlayamadığı bildirildi. - Nazilli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:08 Kaynak: DHA

KIZILCABÖLÜKSPOR, Türkiye Futbol Federasyonu, Onur Bulut, Nazilli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


44 Yıllık Elazığ Atatürk Stadyumu Yıkılıyor Trabzonspor, Celta Vigo'ya Sattığı Okay Yokuşlu ile Davalık Oldu

Atiker Konyasporlu Hurtado, 7 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak Ankaragücü ile Bayram Bektaş, Yollarını Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:21:34. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Kaleci Onur Takımda Kalacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]