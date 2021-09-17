Nazilli'de Kar'ın güveni tam

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2'de 2 yapan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar, pazar günü Amed Sportif'le oynanacak deplasman maçı öncesi takımına güveniyor.

Amed Sportif karşılaşmasının zor bir maç olacağını dile getiren Kadir Kar, "Her iki takım da sahada kazanmak için mücadele edecekler. Biz gerekli önlemlerimizi alacağız. İnşallah bizim için çok önemli olan bu karşılaşmada tüm oyuncularımız, özellikle defans ve golcülerimiz görevlerini en iyi şekilde yaparlar. İnşallah hedefimize ulaşarak Nazilli'ye döneriz. Biz zirveden uzaklaşmak istemiyoruz. Tam aksine liderlik koltuğuna oturmak istiyoruz. Oyuncularımızın morallerinin yüksek olması da beni sevindiriyor" dedi.