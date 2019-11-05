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Nazilli'de kazalara karşı örnek dayanışma

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kurumlar kazaları önlemek için işbirliği yaptı.

Nazilli'de kazalara karşı örnek dayanışma, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kurumlar kazaları önlemek için işbirliği yaptı. Sanayi ve tarım kenti olan Aydın'ın en büyük ilçesi Nazilli'de trafik kazalarını önlemek için çeşitli çalışmalar yapan ilçedeki kurumlar son olarak traktör römorklarından kaynaklanan kazalara karşı daha görünür olmak için reflektörlü önlem almaya başladı.


Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 'Reflektör ve Uyarı Lambası Tak, Görünür Ol' projesi kapsamında reflektör ve uyarı lambası dağıtımının ilki Esenköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Reflektör Dağıtım törenine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Demirciler Esnaf Odası Başkanı Nuri Şimşek, muhtarlar ve traktör sahibi vatandaşlar katıldı.


Reflektör dağıtım töreninde İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığında görevli bir astsubay tarafından proje ile ilgili bilgilendirmenin yapılmasının ardından traktör sahiplerine reflektörleri dağıtıldı. Traktör römorklarına ilk reflektörleri ile protokol üyeleri vidaladı.


Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, reflektörlerin takılması sırasında traktör sürücülerine uyarılarda bulundu. Reflektör ve uyarı lambası takmanın ve çalışır durumda bulundurmanın önemi, toplumsal bilinç oluşturulması, traktörlerin karıştığı kazaların en aza indirilmesi ve reflektör ve uyarı lambası bulundurmalarını sağlamayı amaçlayan etkinlik yoğun ilgi gördü. - AYDIN

Jandarma, Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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