Nazilli'de kıraathaneye kumar baskını - Son Dakika

Nazilli'de kıraathaneye kumar baskını
11.11.2020 11:21
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kıraathanede kumar oynayıp, alkol tüketen iki kişi yakalanarak idari ve adli işlem yapıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kıraathanede kumar oynayıp, alkol tüketen iki kişi yakalanarak idari ve adli işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, saat 22.00'de kapatması gereken bir kıraathanede polis ekipler iki kişiyi kumar oynarken ve alkol tüketirken suçüstü yakaladı. İki kişiye idari para cezası uygulanırken iş yeri sahibi M.T. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. İş yeri sahibi hakkında kapatma saatine uymamak ve Kovid-19 tedbirlerine aykırılıktan da idari işlem yapılmak üzere tutanak düzenlendi. - AYDIN
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