Nazilli'de, kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler besledi - Son Dakika

Nazilli'de, kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler besledi

06.12.2020 21:15
Nazilli'de, kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler besledi, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı. Polis, motosikletli yunus timleri ve bir grup hayvansever sokak hayvanlarını elleri ile besledi.

Nazilli Kent Konseyi Çevre Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği motosikletli yunus timleri ve polis ekipleri ile şehir merkezindeki sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlattı. Nazilli Hayvan Severler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu ile bir grup hayvanseverin de katıldığı çalışma ile Belediye Meydanı, Uzun Çarşı, 23 Nisan Parkı ve Atatürk Parkı gibi şehir merkezinin değişik bölgelerinde sokak hayvanları için yapılmış beslenme istasyonlarına mama ve su bırakıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlarını unutmayan hayvanseverler, 'Bir kap su, bir kap mama' diyerek sokak hayvanlarına destekte bulundu.

'SESSİZ CANLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Nazilli Hayvan Severler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, "Nazilli Kent Konseyi Çevre Doğa Hayvan Haklarını Koruma Grubu Nazilli Hayvan severler Derneği ve Nazilli Belediyesi ortak çalışmalarıyla İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu sokağa çıkma kısıtlamasında her zaman olduğu gibi sahipsiz hayvanların beslenmesinde çalışmalarımız devam etti. Özellikle uzak bölgelerde beslemeleri gerçekleştirdik. Sokağa çıkma kısıtlamalarında her zaman olduğu gibi sloganımız aynı; 'Kapınızın önüne bir kap su, bir kap mama bırakın' diyerek, duyarlılığımızı hissettirmeye çalışıyoruz. Nazilli'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yunus timleri ve emniyet kuvvetlerimiz sokak hayvanları duyarlılığı ile desteklerine devam ettiler. Sessiz canlarımız için çalışmalarımız devam ediyor. İlçe içerisinde sokak hayvanları için yapılan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin su istasyonlarını, Nazilli Belediyesi'nin mama istasyonlarını kullanmaya devam ediyoruz. Gönüllülerimiz ile sokak hayvanlarımız için toplam 82 tane kulübe yaptık. İlçenin farklı bölgelerine bıraktığımız kulübelerde sokak canlarımızı soğuktan korumaya çalışıyoruz" dedi.


Nazilli'de, kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler besledi
Nazilli'de, kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler besledi
Nazilli'de, kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler besledi
Nazilli'de, kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler besledi
Nazilli'de, kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler besledi
Nazilli'de, kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler besledi
Nazilli'de, kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler besledi
Nazilli'de, kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler besledi

Sokak Hayvanları, Nazilli, Aydın, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nazilli'de, kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler besledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor Ayrıldığı eşini ve iki kızını öldüren zanlının etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı Altay devleşti, Fenerbahçe Denizlispor deplasmanında kazandı Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Diyarbakır'da kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar 5 dakikada 200 bin liralık vurgun yaptı Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? "Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber
Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili önemli gelişme: Aldığımız veriler çok olumlu Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili önemli gelişme: Aldığımız veriler çok olumlu         
21:14
Denizlispor-F.Bahçe maçında protokol tribününde gerginlik yaşandı Denizlispor-F.Bahçe maçında protokol tribününde gerginlik yaşandı         
19:53
Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi         
18:59
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Her 4 dakikada 1 kişi korona nedeniyle ölüyor! Almanya'nın Bavyera eyaletinde tedbirler sıkılaştırıldı Her 4 dakikada 1 kişi korona nedeniyle ölüyor! Almanya'nın Bavyera eyaletinde tedbirler sıkılaştırıldı         
18:03
Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti? Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti?         
17:45
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne!         
15:36
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı         
12:50
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 21:25:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazilli'de, kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler besledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei