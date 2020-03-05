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Nazilli'de kongre kararı

6 saat önce

NAZİLLİ / DHATFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da yönetim olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Nazilli'de kongre kararı, System.String[]

NAZİLLİ / DHA

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da yönetim olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Şubat ayı başında yönetim kurulunun oylarıyla Nurettin Özkat'ın istifası üzerine başkanlık görevine getirilen Soner Yelkovan, dün akşam Yıldırım Demirören Tesisleri'nde yönetim kurulu toplantısı düzenledi. Yapılan toplantı sonucunda siyah-beyazlılar, 19 Mart Perşembe günü sandığa gitme kararı aldı. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda Nazilli Belediyespor'da kongre 26 Mart'ta gerçekleşecek.

Öte yandan kırmızı kart cezalısı Mehmet Ersavaş ve sarı kart cezalıları Zafer Özden ile Polat Güner, bu hafta iç sahadaki Pazarspor maçında forma giyemeyecek.


Nazilli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:21 Kaynak: DHA
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