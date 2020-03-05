Nazilli'de kongre kararı

Şubat ayı başında yönetim kurulunun oylarıyla Nurettin Özkat'ın istifası üzerine başkanlık görevine getirilen Soner Yelkovan, dün akşam Yıldırım Demirören Tesisleri'nde yönetim kurulu toplantısı düzenledi. Yapılan toplantı sonucunda siyah-beyazlılar, 19 Mart Perşembe günü sandığa gitme kararı aldı. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda Nazilli Belediyespor'da kongre 26 Mart'ta gerçekleşecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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