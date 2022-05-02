Nazilli'de korkutan kaza - Son Dakika
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Nazilli'de korkutan kaza

02.05.2022 19:52
Nazilli'de korkutan kaza

Nazilli'de meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarken kazada 1 kişi yaralandı.

Nazilli'de meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarken kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nazilli'nin Sailer Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sailer Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru ilerleyen M.K. idaresindeki hafif ticari araç yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç virajı alamayarak takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Nazilli'de korkutan kaza
Nazilli'de korkutan kaza

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Jandarma, Tragger, Nazilli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de korkutan kaza - Son Dakika


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