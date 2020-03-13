Nazilli'de korona tedbirleri devam ediyor - Son Dakika
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Nazilli'de korona tedbirleri devam ediyor

7 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, dünya genelinde hızla yayılan korona virüsüne karşı ilçede gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarını inceledi.

Nazilli'de korona tedbirleri devam ediyor, System.String[]

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, dünya genelinde hızla yayılan korona virüsüne karşı ilçede gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarını inceledi.


Nazilli Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesine yayılan korona virüsüne karşı, cami, sosyal tesis, cadde, sokak ve kamu kurumlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.


İlk olarak Koca Cami'de çalışmalara başlayan ekipler, Uzun Çarşı, alt geçit, tren garı ve kamuya açık alanları özel makinelerle dezenfekte etti.


Çalışmaların kamu kurumlarında ve okullarda devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "İlçemiz genelinde gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmadan tedbirli olmasında fayda var. Çevre sağlığı ilaçlama hizmeti kapsamında yapılan çalışmalarımıza ek olarak da kapalı alanlarda bulaşıcı hastalıklara neden olan virüslere karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışmamızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Çin Halk Cumhuriyeti, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:39 Kaynak: İHA
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