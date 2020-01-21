Nazilli'de kötü gidiş sürüyor - Son Dakika
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Nazilli'de kötü gidiş sürüyor

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefleyip ilk yarıda haftalarca liderlik yarışı veren Nazilli Belediyespor, üst üste 4 mağlubiyetle dibe vurdu.

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefleyip ilk yarıda haftalarca liderlik yarışı veren Nazilli Belediyespor, üst üste 4 mağlubiyetle dibe vurdu. Batman Petrolspor'a da deplasmanda 90+4'üncü dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, ikinci sıradan dördüncülüğe geriledi. Batman deplasmanında son haftaların en iyi futbolunu sergilemelerine rağmen şanssız olduklarını söyleyen teknik direktör Yavuz İncedal, "Aldığımız bu şanssız yenilgiyi en kısa sürede unutacağız. Olmayınca olmuyor. Kendimize geleceğiz ve önümüzdeki Kelkit karşılaşmasına odaklanacağız. İyi bir sonuç alarak yukarılarda tutunmaya çalışacağız" dedi. Nazilli, transfer yasağı nedeniyle devre arasında kadrosunu takviye edemedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Nazilli, Batman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:23 Kaynak: DHA
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