Nazilli'de kuduz karantinası
1 saat önce
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuduz vakası görülmesi nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:55 Kaynak: AA
'ın Nazilli
ilçesinde kuduz vakası görülmesi nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı.
Kozdere Mahallesi'nde, bir buzağının ölmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
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Veteriner Kontrol Enstitüsüne götürüldü ve buzağının kuduz olduğu tespit edildi.
Alınan kararla karantinaya alınan mahalleye 6 ay süresince hayvan giriş çıkışı yasaklandı.
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