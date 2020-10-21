Nazilli'de kumar operasyonu - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin düzenlediği kumar operasyonunda 2 adet kumar makinesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde kumar amaçlı makine olduğu bilgisini alan Nazilli Emniyeti akşam saatlerinde iş yerine operasyon düzenledi. Polisin iş yerine yaptığı baskında 2 adet kumar amaçlı elektronik sigaramatik cihazına ve makinelerin içerisindeki 576 TL' ye el konuldu. Ayrıca iş yeri içerisinde alkol alan 4 şahsa 748 TL para cezası uygulanırken iş yeri sahibi G.Y. hakkında iş yeri içerisinde Ruhsatsız Alkol Sunumu Yapmaktan idari işlem uygulanarak adli tahkikat başlatıldı. - AYDIN