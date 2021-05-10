Nazilli'de kumara 15 gözaltı - Son Dakika

AYDIN'IN Nazilli ilçesindeki 3 katlı binaya yapılan operasyonda, 15 kişi kumar oynadıkları suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün gece, Karaçay Mahallesi 34 Sokak'ta bulanan 3 katlı bir binaya kumar oynandığı gerekçesiyle operasyon düzenledi. Pandemi nedeni sokağa çıkma kısıtlaması da ihlal ederek kumar oynayan 15 kişi, masaların etrafında kumar oynarken suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramalarda, kumar oynamak amacıyla kullanılan çeşitli renklerde ve boylarda çok sayıda pul, 25 deste iskambil kağıdı, 2 adet yaz boz kağıdı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında kumar oynamaktan Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereğince 20 bin 40 TL ve Covid-19 tedbirlerini ihlalden 35 bin 800 TL olmak üzere toplam 55 bin 840 TL idari para cezası uygulandı. Z.T. (51) hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Z.T. dışındaki şüpheliler işlemleri sonrası serbest bırakıldı.