Son Dakika Haberleri: Nazilli'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Nazilli'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, çok sayıda ağaç yola devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, çok sayıda ağaç yola devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu.
İlçede öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentin birçok noktasında devrilen ağaçların bazıları park halindeki araçların üzerine düştü. Rüzgarın etkisiyle bazı evlerin çatısı uçtu.
Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi ve 75. Yıl Bulvarı'nda oluşan su birikintilerden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı. Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısı yaklaşık 100 metre mesafede bulunan bir evin üzerine düştü, cadde trafiğe kapatıldı.
Su basan ev ve iş yerlerinde ise itfaiye ekipleri tahliye çalışması yaptı.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçe genelinde hasar gören bölgeleri ziyaret ederek, ekiplerinden bilgi aldı.
Vatandaşlardan Hakan Şensan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İş yerinin önünde yağışı izliyordum. Karşı binanın çatısı biranda havalandı ve 70 metre ileride bulunan bir binanın üstüne düştü. Allah korudu." dedi.
Esnaflardan Burhan Sarıoğlu, iş yerinin önündeki ağacın devrildiğini, maddi hasar dışında olası bir can kaybı ve yaralanmanın olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.
Nazilli'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:20 Kaynak: AA
Aydın, Nazilli, Güncel
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