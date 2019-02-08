Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Mazlum Üzüntüsü

Nazilli'de Mazlum Üzüntüsü

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü evinde kendisi gibi Play-Off hattında yer alan Tire 1922 ile karşılaşacak Nazilli Belediyespor'da stoper Mazlum Demir'in sakatlığı keyifleri kaçırdı.

Nazilli'de Mazlum Üzüntüsü, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü evinde kendisi gibi Play-Off hattında yer alan Tire 1922 ile karşılaşacak Nazilli Belediyespor'da stoper Mazlum Demir'in sakatlığı keyifleri kaçırdı. Geçen hafta deplasmanda oynanan Kozan Belediyespor maçının 65'inci dakikasında sağ dizinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli savunmacının Tire 1922 karşısında forma giyemeyeceği belirtildi. 

Teknik direktör Ahmet Yavuz'un, Mazlum'un yokluğunda defansta Polat ya da Temel'e görev vermesi bekleniyor. Adale sakatlığı nedeniyle Kozan maçında forma giyemeyen Yasin'in iyileşerek takıma katılması ise teknik ekibin tesellisi oldu. - Nazilli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:08 Kaynak: DHA

Mazlum Demir, Tire, Nazilli, Spor
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