Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Merkezden Kırsala Modern Yollar

Nazilli'de Merkezden Kırsala Modern Yollar

1 saat önce

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi 61, 77 ve 4 Sokakta kavşak düzenleme çalışmalarına başladı.

Nazilli'de Merkezden Kırsala Modern Yollar, System.String[]
Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi 61, 77 ve 4 Sokakta kavşak düzenleme çalışmalarına başladı.

Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri, Zafer Mahallesi 61, 77 ve 4 sokakta kavşak düzenleme çalışmalarına başladı.

Çalışmalarla ilgili Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Nazilli'mizin tamamında hummalı bir yol çalışması gerçekleştiriyoruz. Zafer Mahallesi 1703 sokakta bulunan metruk yapının yıkımı ekiplerimiz tarafından tamamlandı. Ardından 61,77 ve 4 sokakta kavşak düzenleme çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımız kapsamında 61 sokak üzerinde bulunan metruk yapı ve kuzey cephesinde yer alan duvarın yıkımı yapılarak yol genişletme çalışmalarımızı tamamlamış olduk" diye konuştu.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun yaya ve araç trafiğine açılacağını belirten Başkan Alıcık, "Hem ilçe merkezimizde hem de kırsal mahallelerimizde yol çalışmalarımız sürüyor. Köy yollarımızı büyük oranda tamamladık. Alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızda parke taşı döşemelerimizi gerçekleştirdik. Önümüze çıkan engellere takılmadan Allah'ın izniyle işimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:58 Kaynak: İHA

Haluk Alıcık, Fen İşleri Müdürlüğü, Zafer Mahallesi, Nazilli, Güncel
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