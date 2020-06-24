Nazilli'de Mert'e 1'inci Lig kancası
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da forma giyen Mert Çapar'a 1'inci Lig takımlarının talip olduğu öğrenildi.
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da forma giyen Mert Çapar'a 1'inci Lig takımlarının talip olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcuyu 1'inci Lig'den lider Hatayspor ve düşme hattındaki Osmanlıspor'un transfer etmek istediği belirtildi. Nazilli Belediyespor'la haziran ayının başında sözleşmesini 2022'ye kadar uzatan genç sol kanat oyuncusunun bonservis ücreti henüz belirlenmedi. Bu sezon 6 kez rakip fileleri sarsan Mert, takım olarak ligde Play-Off hedefine odaklandıklarını, transfer konusunu düşünmediğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:07 Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Nazilli'de Mert'e 1'inci Lig kancası - Son Dakika Spor
Son Dakika 16:15 Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı 15:29 Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş 15:04 N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum 14:34 Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 12:43 Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı 12:28 Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti 12:11 Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:28 Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:39 Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak 08:53 Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı