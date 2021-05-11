Nazilli'de Mesut Toros uzattı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Nazilli Belediyespor'u şampiyon yaparak 2'nci Lig'e çıkaran teknik direktör Mesut Toros ile yeniden anlaşma sağlandı. Deneyimli teknik adam siyah-beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten, "Şampiyonluk ile taçlandırdığımız 2020-2021 sezonunun ardından teknik direktörümüz Mesut Toros ile yaptığımız görüşmelerin sonrasında kendisi ile 1 yıl daha anlaşma sağlanmıştır. Mesut Toros'a ve büyük camiamıza hayırlı olsun" açıklaması yapıldı.