Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Muhsin Yazıcıoğlu İçin Lokma Hayrı Düzenlendi

Nazilli'de Muhsin Yazıcıoğlu İçin Lokma Hayrı Düzenlendi

23 dakika önce

Nazilli Belediyesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 10'uncu yıldönümü nedeniyle mevlit okutularak lokma hayrı yapıldı.

Nazilli'de Muhsin Yazıcıoğlu İçin Lokma Hayrı Düzenlendi, System.String[]
Nazilli Belediyesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 10'uncu yıldönümü nedeniyle mevlit okutularak lokma hayrı yapıldı.

Nazilli Belediyesi tarafından 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki yol arkadaşları için mevlit okutulup lokma hayrı yapıldı.

Vatandaşlara lokma ikram eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Ölümünün 10'uncu yıl dönümünde, inancıyla, dava adamlığıyla, ilkeleriyle, duruşuyla, üslubuyla ve örnek şahsiyetleriyle bu milletin çok değerli bir evladı olan Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na ve beraberinde hayatını kaybeden yol arkadaşlarına Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşadığı tüm acılara rağmen inançlı ve ilkeli siyasi mücadelesini, dürüstlüğü ve dik duruşu ile sürdürmüş olan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve saygı ile anıyoruz" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:14 Kaynak: İHA

Nazilli, Muhsin Yazıcıoğlu, Güncel
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