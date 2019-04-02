Nazilli'de Muhtarın Kurayla Belirlendiği Seçim İptal Edildi
1 saat önce
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir mahallede, adayların eşit oy alması üzerine muhtarın kurayla belirlendiği seçim, oyların yeniden sayılması sonrasında iptal edildi.
Aydın
'ın Nazilli
ilçesindeki bir mahallede, adayların eşit oy alması üzerine muhtarın kurayla belirlendiği seçim, oyların yeniden sayılması sonrasında iptal edildi.
Bozyurt Mahallesi'nde seçimde yarışan 5 muhtar adayından Ali Eşsiz ve Mehmet Güler
'in 505'er oy almasının ardından yapılan kura çekiminde Mehmet Güler muhtar oldu.
Oylarda geçersizlik olduğunu öne süren Eşsiz'in itirazı üzerine Nazilli İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı.
Yeniden sayımın ardından iptal edilen 46 oyun, sonuçları etkileyeceğinin anlaşılması üzerine muhtarlık seçiminin tekrarlanması karara bağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:41 Kaynak: AA
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