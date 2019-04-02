Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Muhtarın Kurayla Belirlendiği Seçim İptal Edildi

Nazilli'de Muhtarın Kurayla Belirlendiği Seçim İptal Edildi

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir mahallede, adayların eşit oy alması üzerine muhtarın kurayla belirlendiği seçim, oyların yeniden sayılması sonrasında iptal edildi.

Nazilli'de Muhtarın Kurayla Belirlendiği Seçim İptal Edildi, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir mahallede, adayların eşit oy alması üzerine muhtarın kurayla belirlendiği seçim, oyların yeniden sayılması sonrasında iptal edildi.

Bozyurt Mahallesi'nde seçimde yarışan 5 muhtar adayından Ali Eşsiz ve Mehmet Güler'in 505'er oy almasının ardından yapılan kura çekiminde Mehmet Güler muhtar oldu.

Oylarda geçersizlik olduğunu öne süren Eşsiz'in itirazı üzerine Nazilli İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı.

Yeniden sayımın ardından iptal edilen 46 oyun, sonuçları etkileyeceğinin anlaşılması üzerine muhtarlık seçiminin tekrarlanması karara bağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:41 Kaynak: AA

Mehmet Güler, Aydın, Nazilli, Güncel
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