Nazilli'de muhtarlar sulama faaliyetleri hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

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Nazilli'de muhtarlar sulama faaliyetleri hakkında bilgilendirildi
6 saat önce
Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü, Nazilli'de muhtarlara 2020 yılı sulama faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü, Nazilli'de muhtarlara 2020 yılı sulama faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'ne Nazilli ve Sultanhisar ilçelerinde bulunan Nazilli Sulama Birliği görev alanındaki sulama tesislerinin (Nazilli Sağ, Nazilli Sol ve Sultanhisar) Adıgüzel Barajından yapılacak olan 2020 yılı sulama faaliyetleri hakkında muhtarlarla DSİ Nazilli Tesisleri'nde toplantı yapıldı. Toplantıda Sulama Birliği tarafından yapılacak olan kısıtlı sulama faaliyetleri planlamaları ve bu kapsamda yapılacak çalışmalar anlatılarak muhtarlardan bu süreçte gerekli desteği vermeleri istenilerek görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Köse, İşletme ve Bakım Şube Müdürü İbrahim Üsküplü ve muhtarlar katıldı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 10:13 Kaynak: İHA
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