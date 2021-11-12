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Nazilli'de narkotik ekipleri hız kesmiyor - Son Dakika

Nazilli'de narkotik ekipleri hız kesmiyor

12.11.2021 23:20
Nazilli'de narkotik ekipleri hız kesmiyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri son günlerde art arda yaptığı başarılı operasyonlarla yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken 35 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 9 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri son günlerde art arda yaptığı başarılı operasyonlarla yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken 35 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 9 kişi tutuklandı.

Nazilli Narkotik ve KOM Grup Amirliği Ekipleri Yeni Sanayi Mahallesi'nde aperatifçi adı altında uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Dün akşam saatlerinde ekiplerin işyerine yaptığı operasyonda 3 şahıs kıskıvrak yakalandı. İş yerinde yapılan aramada 50 gram metamfetamin ve 500 gram esrar maddesi ve hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu haplar ele geçirildi. İş yerinde bulunan S.B., A.B. ve M.D isimli üç şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği son 10 günde gerçekleştirdiği operasyonlarda 2350 gram metamfetamin maddesi, 650 gram esrar maddesi, 75 gram eroin maddesi, 35 adet extacy maddesi ve 110 adet çeşitli sentetik ecza ele geçirirken 35 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 9 kişinin tutuklandığı bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

Nazilli'de narkotik ekipleri hız kesmiyor
Nazilli'de narkotik ekipleri hız kesmiyor
Nazilli'de narkotik ekipleri hız kesmiyor

Uyuşturucu, Narkotik, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de narkotik ekipleri hız kesmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli'de narkotik ekipleri hız kesmiyor - Son Dakika
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