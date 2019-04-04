Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Öğrenciler Akıl Oyunlarında Yarıştı

Nazilli'de Öğrenciler Akıl Oyunlarında Yarıştı

45 dakika önce

Nazilli Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen akıl oyunları şenliğinde öğrenciler birbiriyle yarıştı.

Nazilli'de Öğrenciler Akıl Oyunlarında Yarıştı, System.String[]
Nazilli Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen akıl oyunları şenliğinde öğrenciler birbiriyle yarıştı.

Nazilli Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Nazilli 2. Akıl Oyunları şenliğinde öğretmenler ve öğrenciler bir araya geldi. Öğrenciler yarışmada Sudoku, 9 Taş, Satranç, Koridor oyunlarında kıyasıya mücadele etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Nazilli Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından organize edilerek gerçekleştirilen Nazilli 2.Akıl Oyunları Şenliğinde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Şenliğin açılışını gerçekleştirdikten sonra Nazilli Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu' nu ziyaret eden Okumuş, öğretmenlerle birlikte eğitim-öğretim alanında yaptıkları çalışmalar ve projeler üzerine istişare ederek kendilerine başarılar diledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:36 Kaynak: İHA

Mehmet Sofuoğlu, Akıl Oyunları, Nazilli, Güncel
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