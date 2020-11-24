Nazilli'de Öğretmenler Günü kutlamaları - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama düzenlendi. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen kutlama, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından sona erdi.

İstasyon Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ve şiirlerin okunmasının ardından çelenk sunma programı ödül töreni ile son buldu. Çelenk sunma programına Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürlüğünü temsilen Komiser Yusuf Keleş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, siyasi partilerin temsilcileri, ilçede bulunan resmi/özel okul ve kurumların müdürleri katıldı.

İstasyon Meydanı Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çelenginin İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek tarafından konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Eğitim Okulunun ev sahipliğinde düzenlenen kutlamalarda aynı okulun öğrencileri birer şiir okudu. Kutlama programının sonunda "Öğretmen" konulu düzenlenen; İlkokullar arası resim, Ortaokullar ve Liseler arası kompozisyon yarışmalarında ilk 3' e giren öğrencilerin ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Liselerde; Sena Vural, Huri Emik, Sudegül Binbir, Ortaokullarda Ceylin Çakmakçı, Emre Berat Keser, Yağmur Özcan ve İlkokullarda ise Sümeyye Aşkar, Nisa Alya Aydemir, Yusuf Emir Dereli yarışmada ilk üçe girerek ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

Öğretmenler gününün alam ve önemini belirten bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, konuşmasında Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü ve teröre kurban edilen şehit öğretmenleri Allah'tan rahmetle andığını ifade etti. Şimşek, "Pandemiden dolayı öğrencilerimizden uzağız ve 24 Kasım'ı buruk kutluyoruz. Bugünümüz öğrencilerimizle güzel. İnşallah pandemi süreci biter de çocuklarımızla yüz yüze eğitime devam ederiz. Biz hiçbir zaman işe gidiyoruz demeyiz, okula gidiyoruz deriz. Biz öğretmenliği iş olarak görmeyiz. Bizimkisi kutsal bir meslek. Bu süreçte okullarımızın ne kadar önemli olduğunu herkes öğrendi. Dünyanın hangi teknolojisi olursa olsun hiçbir zaman insanın yerini alamaz. Yüz yüze iletişimin yerini hiçbir teknoloji alamaz" dedi. - AYDIN