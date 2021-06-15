Nazilli'de otomobil refüje çarptı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde refüje çarpan araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli de seyir halindeyken belirlenemeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Nazilli - Denizli istikametinde ASKİ hizmet binasının önünde sabah saatlerinde gerçekleşen kazada ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın çekici yardımı ile yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN