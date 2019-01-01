Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Otomobil Refüje Çarptı: 3 Yaralı

Nazilli'de Otomobil Refüje Çarptı: 3 Yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu üç kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emrah Çayır (25) idaresindeki 20 YE 341 plakalı otomobil, Ordu Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, sürücü Çayır ile Metin Beyaztepe (27) ve Şahin Tunca (26) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:07 Kaynak: AA

Ordu Caddesi, Aydın, Nazilli, Güncel
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