Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Özkat'tan başka aday yok
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Nazilli'de Özkat'tan başka aday yok

3 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğu kaçıran, ardından Play-Offta da hedefine ulaşamayan Nazilli Belediyespor'da 5 Haziran tarihinde gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi tek adayın Nurittin Özkat olduğu ifade edildi.

Nazilli'de Özkat'tan başka aday yok, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğu kaçıran, ardından Play-Offta da hedefine ulaşamayan Nazilli Belediyespor'da 5 Haziran tarihinde gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi tek adayın Nurittin Özkat olduğu ifade edildi. 
Çoğunluğun sağlanamaması halinde 12 Haziran'a sarkacak kongreye tek liste ile hazırlanan Özkat'a tüm camianın destek vereceği kaydedildi. Nazilli Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu, Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan gibi isimlerle de görüşen Nurittin Özkat'ın öncelikle 8 milyon TL'ye yaklaşan borçları kapatmak için projeler hazırladığı kaydedildi. 
 


- Nazilli
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:59 Kaynak: DHA
5 Haziran, Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor
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