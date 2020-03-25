Nazilli'de pazarlarda sebze ve meyveler poşete girdi - Son Dakika
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Nazilli'de pazarlarda sebze ve meyveler poşete girdi

6 saat önce

Nazilli'de pazarlarda sebze ve meyveler poşete girdiAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, haftanın 6 günü kurulan semt pazarlarında tüm ürünler koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik tedbir kapsamında poşete girdi.

Nazilli'de pazarlarda sebze ve meyveler poşete girdi, System.String[]

Nazilli'de pazarlarda sebze ve meyveler poşete girdi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, haftanın 6 günü kurulan semt pazarlarında tüm ürünler koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik tedbir kapsamında poşete girdi. Pazar esnafına da maske ve eldiven dağıtıldı.

Nazilli Belediyesi'nin koronavirüse karşı aldığı tedbirler devam ediyor. Belediye tarafından alınan kararla birlikte ilçede cuma hariç haftanın diğer 6 günü kurulan semt pazarlarında açıkta ürün satışı yasaklandı. Pazarcı esnafı tarafından ürünler bir, iki ve üç kilo olarak poşetlenerek tezgahlara yerleştirildi.

Böylelikle bir müşterinin tezgah başında durma süresi düşürülüp, ayrıca seçme sırasında el değmesinin önüne geçildi. Pazarda hijyen kuralları da en üst seviyede uygulandı. Belediye ekipleri tarafından pazar esnafına maske ve eldiven dağıtıldı. Zabıta ekipleri de pazarlara gelenleri dezenfektan ikram edip, ıslak mendil dağıtarak dezenfekte olmalarını sağladıktan sonra içeri aldı.

Pazarda bakliyat ve çerez satışı yapan Abdurrahman Karagülle, "Koranavirüs salgınından korunmak için pazarcı esnafı olarak bizlerde önlemlerimizi aldık. Ürünlerimizi poşetleyip, satmaya başladık. Elimizden geldiğince koronavirüs ile mücadele için hijyene eskiye göre daha da fazla dikkat ediyoruz" dedi.

Pazar esnafı Zihni Öztürk de sattığım kuru incir ve sarımsakları poşet içinde satmaya başladığını belirtip, "Tüm dünyayı saran koronavirüs ülkemize de geldi. Bizde kendimizce önlemlerimizi aldık. Maskelerimizi ve eldivenlerimizi takarak satış yapıyoruz. Hem kendimizi hem de pazara gelen müşterilerimizin sağlığını korumaya çalışıyoruz. Ürünlerimizi de el değmemesi için poşete aldık" diye konuştu.

Pazar gelenlerde, ürünleri eskisi gibi seçemeseler de salgına karşı uygulamadan memnun olduklarını söyledi.


Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:18 Kaynak: DHA

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