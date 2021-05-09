Nazilli'de pazaryerleri denetlendi - Son Dakika

Nazilli'de pazaryerleri denetlendi

09.05.2021 11:36
Nazilli'de pazaryerleri denetlendi, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tam Kapanma sonrasındaki ilk pazara büyük ilgi gösteren vatandaşlara Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tam Kapanma sonrasındaki ilk pazara büyük ilgi gösteren vatandaşlara Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşların, evlerine en yakın pazara giderek ihtiyaçlarını karşıladığı pazar yerlerinde Nazilli Belediyesi Zabıta ve güvenlik personeli de tam kadro çalışarak düzeni korudu. Pazar yerlerini gezen Kaymakam Arısoy ve Başkan Özcan, kurallara uyan vatandaşlara çok teşekkür etti.

17 günlük tam kapanma uygulanan tüm Türkiye'de vatandaşların pazar ihtiyaçlarını karşılaması için alınan karar gereği, vatandaşların pazar ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla, 8-15 Mayıs tarihlerinde pazar yerlerinin kurulması kararı alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar gereği Nazilli'de de 8 noktada pazar kuruldu. Gün boyu da anonslarla vatandaşlar uyarıldı. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy öncülüğünde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, oda başkanları, daire müdürlerinin katılımıyla Pazar kurulan yerlerde Covid-19 denetimi yapıldı. Pazar yerlerini tek tek gezen Kaymakam Arısoy, Başkan Özcan ve beraberindekiler, pazarcı esnafına ve vatandaşlara uyarılarda bulunarak pandemiden kurtulmak için el birliği içinde hareket edilmesi gerektiği vurgusunu yaptılar.

Öte yandan Pazar açılışlarını fırsat bilen satıcılar fiyatları yüksek tutunca birçok satıcının ürünü elinde kaldı. Ürün çeşitliliğinde de azalma olunca vatandaşlar bir yandan pazarcı esnafına tepki gösterirken öte yandan birçok ihtiyaç maddesini almadan evlerinin yolunu tuttu.

Başkan Özcan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Ben sayın kaymakamımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hem devlet adamlığı hem bir abilik hem bir önderlik yaptı. Nazilli'mizdeki işte kamu kurumlarıyla meslek odalarını, meslek örgütlerini bir araya getirdi. Başkanlığında yapılmış olan toplantıda bu planlama yaptık. Nazilli'de 9 bölgede 9 mahallede 9 pazar yerinin açılmasını planladık. Bunlardan sadece İsabeyli'de esnafımızın gitmemesi nedeniyle bir pazarcı alım satımı söz konusu olmadı. Ama onun dışında kalan 8 tane alanda pazar yerimiz açıldı. Kendine çok çok teşekkür ediyorum. Hem esnafımıza hem halkımıza çok çok teşekkür ediyorum. Kurallara azami noktada riayet edildiğini gördük. Beraber denetlemelerde bulunduk. Bugün de görüyorsunuz. Hem mesafe uygunluğu var söz konusu pazarımızda hem de vatandaşımızın yoğunluğu az. Emniyet mensubu arkadaşlarımızla, kolluk kuvvetlerindeki arkadaşlarımızla, zabıtadaki arkadaşlarımızla, belediye personellerimizle, bütün emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. ve tabii ki bunlar bizim dilediğimiz istediğimiz şeyler değil ama öncelikle hayat hakkının söz konusu olduğu zamanlar. Salgının kendisine has kritik kuralları var. Onlara uymamız gerekiyor. Ticari hayatın aslında serbest bir şekilde yürütülüp esnafınızın ürünlerini köylümüzün ürünlerini rahatlıkla satmasını istiyoruz. Ama önce sağlık diyoruz. Sağlıklı zamanlara ulaştığımız zaman inşallah eskisi gibi güzel pazarlarımız olacaktır. Böyle sıkıntıları da aşacağız diyorum. Nazilli, birlik beraberlik içerisinde olduğunda neler yapabildiğini her zaman gösterdi. Ben bu konuda yine tekrar önderlik yapan sayın kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir birliktelik oldu ve güzel netice elde ettik diye düşünüyorum. Kurallara uyulduğunu düşünüyorum. Ben vatandaşlarımıza da tekrar bu noktada esnaf arkadaşlarımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Oda başkanlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Gerekli hassasiyeti herkes gösterdi. Birlik beraberlik içerisinde güzel işler yapıyoruz. İnşallah yarınlar daha iyi ve güzel olacaktır. Birlik beraberliğimizi devam ettirdiğimiz müddetçe" dedi.

Kaymakam Arısoy, önce tebrik etti ardından uyardı

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "Ben bütün vatandaşlarımızın öncelikle Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Allah nice Kadir gecelerine Ramazan'lara sağlık sıhhatle ulaşmayı nasip etsin. Bugün ülkemizin her yerinde pazar yerleri kuruldu. İlçemizde 9 bölgede pazar kurulu. Şu saat itibariyle bir kısmı tamamlandı. Esnafımız tezgahlarını kaldırdı. Vatandaşlarımız alışverişini tamamladı. Bir kısmı da devam etmekte. Ben pazara gitmemiş ve gidecek olan vatandaşlarımızı tekrar uyarmak istiyorum. Kendilerine en yakın pazar yerlerine araçsız olarak yaya olarak gidip gelmeleri ve alışverişlerini yaparlarken de maske mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini, hassasiyet göstermelerini, özen göstermeni rica ediyorum. Kolay gelsin diyorum esnafımıza ve vatandaşlarımıza" dedi. - AYDIN

Nazilli'de pazaryerleri denetlendi
Nazilli'de pazaryerleri denetlendi
Nazilli'de pazaryerleri denetlendi
Nazilli'de pazaryerleri denetlendi
Nazilli'de pazaryerleri denetlendi
Nazilli'de pazaryerleri denetlendi

Hisarcık, Nazilli, Zabıta, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli'de pazaryerleri denetlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz Aygün Aydın, bu kez Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı: Malum gecede içeceğime ilaç kattılar Aygün Aydın, bu kez Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı: Malum gecede içeceğime ilaç kattılar Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik mesajlaşması takipçilerini mest etti Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik mesajlaşması takipçilerini mest etti G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum

Son Dakika Haberleri
11:56 Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!
11:40 Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı
10:14 Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor
10:05 ABD siber saldırı alarmında! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
09:57 Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı
09:50 Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!
09:46 İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı: 10 yaralı
09:39 Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı
09:37 İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!
17:45 Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti! Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!         
11:56
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye engellemelere rağmen Avrupa Birliği üyeliği konusunda kararlı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye engellemelere rağmen Avrupa Birliği üyeliği konusunda kararlı         
11:07
Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim         
10:35
Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı         
09:57
İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!         
09:38
25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu         
03:54
Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim         
00:40
Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor         
23:04
Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor         
20:50
Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti         
20:14
Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil         
19:37
Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti         
16:23
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi         
15:51
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2021 12:00:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazilli'de pazaryerleri denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement