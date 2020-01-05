Nazilli'de Sarıkamış Şehitleri anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nazilli'de Sarıkamış Şehitleri anıldı - Son Dakika

Nazilli'de Sarıkamış Şehitleri anıldı

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1914 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan Sarıkamış Şehitleri için anma töreni düzenlendi.

Nazilli'de Sarıkamış Şehitleri anıldı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1914 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan Sarıkamış Şehitleri için anma töreni düzenlendi. Belediye Meydanında düzenlenen törende 105 yıl önce yaşananlar temsili olarak canlandırıldı. Törene katılanlara o günün şartlarında cephede savaşan askerlerin yediği kavrulmuş buğday, kuru ekmek ve un çorbası ikram edildi.


Sarıkamış Şehitleri 105. yılında Nazilli Belediye Meydanı Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Türk Ocakları Nazilli Şubesi'nin, Nazilli Belediyesi'nin desteği ile hazırladığı anma programına Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan, Türk Ocakları Nazilli Şube Başkanı Ahmet Çekim, Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, STK temsilcileri, Nazilli Türk Ocağı Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


1914 yılında Enver Paşa komutasındaki Türk askerlerinin Sarıkamış Allahuekber Dağları'ndaki Rus birliklerine yaptıkları kuşatma esnasında 90 bin Türk askerinin donarak şehit düşmelerinin 105. yıl dönümü anma törenleri Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende açılış konuşmasını Türk Ocakları Nazilli Şubesi Başkanı Ahmet Çekim yaptı. Sarıkamış şehitlerinin ruhlarını şad etmek için bir araya geldiklerini ifade eden Çekim; "Amacımız o günü hatırlayıp geleceğe olan adımlarımız dikkatle atmaktır. O günkü Osmanlı Devleti'nde askerlerimizin bir kısmı Yemen'de yandı, Sarıkamış'ta dondu. Bu kahraman askerlerimizi anmak birinci görevimizdir" dedi.


Kar altında soğuktan donan askerler temsili olarak canlandırıldığı anma töreninde tüm şehitler için dua okunmasının ardından, yokluk içinde cephelerde savaşan Türk askerinin yediği yağsız, tuzsuz, un ve su karışımından elde edilen çorba, yanında katık olarak verilen kavrulmuş buğday ile kuru ekmekler davetlilere ikram edildi. - AYDIN

Allahuekber Dağları, Sarıkamış, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:10 Kaynak: İHA
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