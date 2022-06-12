Nazilli de sele teslim oldu - Son Dakika
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Nazilli de sele teslim oldu

12.06.2022 00:58
Nazilli de sele teslim oldu

Aydın Efeler ilçe merkezinde öğlen saatlerinde başlayıp sele dönüşen yağışların ardından Nazili de sele teslim oldu.

Aydın Efeler ilçe merkezinde öğlen saatlerinde başlayıp sele dönüşen yağışların ardından Nazili de sele teslim oldu. İlçe genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar dereye döndü.

Nazilli'de aniden bastıran yağışların ardından özellikle şehrin Kuzey kesimlerinde yer alan tüm cadde ve sokaklardan çamur akmaya başladı. Devlet Karayolu üzerinde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Yıldıztepe Mahallesi ve Devlet Karayolu üzerinde oluşan su birikintilerini tahliye etmek için ekipler çalışma başlattı. Bu arada yıllardır su akmayan Kurudere ilk defa su ile doldu. Yağışların etkili bir şekilde devam ettiği Nazilli'de Devlet Demiryolu alt köprülerinin bazılarının tıkandığı ve trafik akışının başka yerlerden sağlandığı belirtildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Nazilli, Efeler, Aydın, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli de sele teslim oldu - Son Dakika

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