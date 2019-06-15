Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Sercan sözleşmesini feshetti
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Nazilli'de Sercan sözleşmesini feshetti

4 saat önce

TFF 3'üncü Lig takımlarından Nazilli Belediyespor ile 1 yıl daha anlaşması bulunan forvet Sercan Bıyıklı, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Nazilli'de Sercan sözleşmesini feshetti, System.String[]
TFF 3'üncü Lig takımlarından Nazilli Belediyespor ile 1 yıl daha anlaşması bulunan forvet Sercan Bıyıklı, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sezon içinde alacağının ödenmemesi nedeniyle siyah-beyazlılara ihtarname gönderen 25 yaşındaki santrfor, alacağının 35 bin TL'lik ilk taksidi ödenmesine rağmen fesih yolunu seçti. Sercan'ın 1 aylık SGK ödemesinin yapılmamasını öne sürerek mukavelesini sonlandırdığı öğrenildi. Golcü oyuncu geçen sezon 4 kez rakip fileleri sarsmıştı.


- Nazilli
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:03 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor
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