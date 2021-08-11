Nazilli'de sezonun ilk incirini Kaymakam Arısoy satın aldı

Nazilli Ticaret Borsası'nın her yol düzenli olarak gerçekleştirdiği "ilk incir alım ve tescil ödül töreni" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin büyük ilgi gösterdiği törende üreticiler tarafından borsaya teslim edilen ilk 100 kilo kuru incir açık artırmayla kilosu 100 TL'den Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy tarafından satın alındı.

Nazilli'de 2020 -2021 sezonu ilk kuru incir alım ve tescil ödül töreni düzenlendi. Nazilli Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, incir üreticileri ve iş adamları katıldı.

Her sene bu töreni yaptıklarını ifade eden Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, yaptığı açılış konuşmasında öncelikle sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Kırlıoğlu konuşmasında; "Türkiye ekonomisine katkı sağlayan, Nazilli ekonomisini ayakta tutan tüm işletmelerimizi kutluyorum. Yeni sezonu hep birlikte açmak ve birlik -beraberlik içerisinde olmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Ticaretimizin hep bir arada coşkuyla kutlanması için buradayız. Burada çok önemli bir karar alarak Nazilli İncirini hep birlikte tanıtma kararı aldık. Nazilli incirini tanıtarak hak ettiği en iyi yere getireceğiz. Bütün üreticilerimizin 2021 yılı sezonunun hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl 80 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Sıcaklar nedeniyle 20 bin ton eksilme bekliyoruz. Buna rağmen iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" dedi.

NTB Başkanı Nurettin Kırlıoğlu'nun ardından protokol üyeleri birer konuşma yaparak sezonun hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını, birlik ve beraberlik içerisinde çalışılması gerektiğini ifade ettiler. Konuşmaların ardından sezonun ilk kuru incirini borsaya tescil ettirerek teslim eden üreticilere birer adet çeyrek altın hediye edildi. ve en fazla tescil ücreti ödeyen 20 firmaya da plaketleri verildi. Programın sonunda üreticiler tarafından teslim edilen 100 kilo incir açık artırma ile satışa sunuldu. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy 100 TL ile açık artırmayı kazanarak tüm incirleri satın aldı. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - AYDIN