Nazilli'de Silvikültür Tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Nazilli'de Silvikültür Tatbikatı yapıldı

23.10.2020 10:18
Nazilli'de Silvikültür Tatbikatı yapıldı, System.String[]

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Nazilli ve Aydın Orman İşletme Müdürlükleri teknik elemanlarının katıldığı silvikültür tatbikatı yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Nazilli ve Aydın Orman İşletme Müdürlükleri teknik elemanlarının katıldığı silvikültür tatbikatı yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 2020 yılı 'Silvikültür Eğitim Programı' kapsamında yer alan silvikültür tatbikatları sona erdi. Nazilli ve Aydın Orman İşletme Müdürlüklerine yönelik tatbikat gerçekleştirildi. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Karacasu İşletme Şefliği ormanlarında gerçekleştirilen tatbikatta, doğal gençleştirme, suni gençleştirme, gençlik bakımı, sıklık bakımı, ilk aralama bakımı, kızılçam ve fıstıkçamında budama konularında eğitim verildi. Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner ve Silvikültür Şube Müdürü Recai Şenel silvikültür tatbikatını yerinde takip etti.

Nazilli ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü teknik elemanları ile orman muhafaza memurlarının katıldığı tatbikatta Silvikültür Şube Müdürü Recai Şenel ile Orman Mühendisleri Melahat Gedik ve Cevdet Altaş tarafından katılımcılara Silvikültür çalışmaları konusunda uygulamalı eğitim verildi. Tatbikata Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay ve Aydın Orman İşletme Müdürü Yusuf Karartı, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Danışman Mühendisler, Orman Muhafaza Memurları ile orman işçileri katıldı.

Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün 2020 yılı 'Silvikültür Eğitim Programı' kapsamında yer alan silvikültür tatbikatlarının Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan tatbikatla sona erdiğini söyledi. Bölge Müdür Yardımcısı Öner, katılım gösteren tüm personel ile tatbikat ve eğitimlerde emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN

Nazilli'de Silvikültür Tatbikatı yapıldı
Nazilli'de Silvikültür Tatbikatı yapıldı
Nazilli'de Silvikültür Tatbikatı yapıldı
Nazilli'de Silvikültür Tatbikatı yapıldı
Nazilli'de Silvikültür Tatbikatı yapıldı

Orman İşletme Müdürlüğü, Nazilli, Aydın, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli'de Silvikültür Tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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