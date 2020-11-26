Nazilli'de 'Sosyal Mesafe' duyarsızlığı - Son Dakika

Nazilli'de 'Sosyal Mesafe' duyarsızlığı

Virüsün yayılmasına adeta davetiye çıkarıyorlar

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Perşembe günleri kurulan ve büyük bölümü sokak aralarında kurulu pazar yerlerinde ana caddelerde sosyal mesafe kurallarına uyulduğu, ancak gözden uzak ara sokaklarda ise kurallara uyulmadığı görüldü. Korona virüsün son bir ay içerisinde Nazilli'de büyük artış göstermesine rağmen vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına riayet etmemeleri dikkatlerden kaçmadı.

Aydın'ın en büyük ilçesi olan ve 4-5 asırdır süregelen Perşembe pazarı korona virüse davetiye çıkarıyor. İlçede modern Pazar yerlerinde denetimler kolaylıkla yapılırken, kent merkezindeki sokak aralarında kurulan asırlık Perşembe pazarında kurallara uyulmadığı görüldü. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde kurulan pazaryerinde sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görülürken, bu caddeye bağlanan ara sokaklardaki tezgahların önlerinde insanlar ise iç içe girmiş şekilde vaziyet alırken, pazaryeri özellikle saat 10.00 itibariyle alışverişe çıkan yaşlı vatandaşlarla doldu taştı. Tezgahtarların uyarılarına rağmen vatandaşların alışverişini bir an önce tamamlayıp evlerine dönmeye çalışarak, aceleci davranışları nedeniyle sosyal mesafeyi hiçe saymaları dikkat çekti. Adeta ilçedeki hasta ve ölümlerde artışın nedenini belli eden kural tanımamazlık pes dedirtti. Tüm uyarılara rağmen bazı tezgahların diğer komşu tezgahlarla bitişik olması ise gözlerden kaçmadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekipleri ise pazaryerlerinde yoğun bir şekilde denetlemelerine devam ederken, kurallara uymayan vatandaşlar, ikaz edilerek cezai işlem uygulanıyor.