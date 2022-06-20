Nazilli'de sulama havuzunda boğulan iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli'de sulama havuzunda boğulan iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandı

20.06.2022 19:24
Nazilli'de sulama havuzunda boğulan iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sulama havuzuna girerek boğulan Yusuf Güzel (17) ve arkadaşı Resül Baybura (17) gözyaşları arasında toprağa verildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sulama havuzuna girerek boğulan Yusuf Güzel (17) ve arkadaşı Resül Baybura (17) gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Resül Baybura'nın cezaevindeki hükümlü ağabeyi Ümit Baybura da özel izinle jandarma gözetiminde katıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında kırsal Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 arkadaştan Yusuf Güzel ve Resül Baybura sıcaktan bunalınca sulama havuzuna girdi. Güzel ve Baybura'nın bir süre sonra gözden kaybolması ve uzun süre sudan çıkmaması üzerine kıyıdaki arkadaşları paniğe kapılıp, durumu yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Havuzdaki su tahliye ederek seviyesi düşürüldü. Ardından Güzel ve Baybura için arama çalışması başlatıldı. 1 saatlik çalışmanın sonucunda iki arkadaşın cansız bedenlerine ulaşıldı. Güzel ve Baybura'nın cansız bedenleri sudan çıkartılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

CEZAEVİNDEKİ KARDEŞİ İZİNLİ GELDİ

İki arkadaşın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Resül Baybura ve Yusuf Güzel için bugün ikindide Nazilli Bilal Habeşi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ölen gençlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Resül Baybura'nın Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olan ağabeyi Ümit Baybura ise cenaze törenine özel izinle jandarma gözetiminde güvenlik önlemleri altında getirildi. Cenazede ölen gençlerin ailelerinin feryatları yürekleri dağladı. Kılınan namazın ardından iki gencin cenazeleri Pınarbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.


YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da arazi kavgasında 750 boş kovan ele geçirildi: 13 gözaltı Şanlıurfa'da arazi kavgasında 750 boş kovan ele geçirildi: 13 gözaltı Aydın'da gölette boğulan iki genç toprağa verildi Aydın'da gölette boğulan iki genç toprağa verildi
Kaynak: DHA

Yusuf Güzel, Jandarma, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de sulama havuzunda boğulan iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:27 Müge Anlı'nın düğün öncesi kına gecesi yaptığı iddia edildi
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 19:41:35. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli'de sulama havuzunda boğulan iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement