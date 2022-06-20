Nazilli'de sulama havuzunda boğulan iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sulama havuzuna girerek boğulan Yusuf Güzel (17) ve arkadaşı Resül Baybura (17) gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Resül Baybura'nın cezaevindeki hükümlü ağabeyi Ümit Baybura da özel izinle jandarma gözetiminde katıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında kırsal Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 arkadaştan Yusuf Güzel ve Resül Baybura sıcaktan bunalınca sulama havuzuna girdi. Güzel ve Baybura'nın bir süre sonra gözden kaybolması ve uzun süre sudan çıkmaması üzerine kıyıdaki arkadaşları paniğe kapılıp, durumu yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Havuzdaki su tahliye ederek seviyesi düşürüldü. Ardından Güzel ve Baybura için arama çalışması başlatıldı. 1 saatlik çalışmanın sonucunda iki arkadaşın cansız bedenlerine ulaşıldı. Güzel ve Baybura'nın cansız bedenleri sudan çıkartılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

CEZAEVİNDEKİ KARDEŞİ İZİNLİ GELDİ

İki arkadaşın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Resül Baybura ve Yusuf Güzel için bugün ikindide Nazilli Bilal Habeşi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ölen gençlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Resül Baybura'nın Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olan ağabeyi Ümit Baybura ise cenaze törenine özel izinle jandarma gözetiminde güvenlik önlemleri altında getirildi. Cenazede ölen gençlerin ailelerinin feryatları yürekleri dağladı. Kılınan namazın ardından iki gencin cenazeleri Pınarbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.