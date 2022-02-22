Nazilli'de şüpheli şahıs uygulaması yapıldı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüpheli şahıslara yönelik, polis ve çarşı mahalle bekçilerinin katılımı ile uygulama gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurunu, can ve mal emniyetini sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri ile Çarşı ve Mahalle Bekçisi devriyelerin katıldığı kentin farklı noktalarında yaptıkları uygulamalarda durdukları araçları ve kişileri kontrol etti.

Geç saatlerde Çarşı ve Mahalle Bekçileri Cumhuriyet Mahallesinde uygulama yaptıkları esnada şüpheli bir şahsın ekipleri görüp yaya olarak kaçması üzerine yaya devriyeler tarafından şahıs kısa bir kovalamacadan sonra ara sokakta yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında jiletin kağıdına sarılı 7 adet fişek halinde metamfetamin(kristal) maddesi olarak değerlendiren narkotik madde ele geçirildi.

Çarşı Mahalle bekçileri devriye attıkları esnada Yeni Mahalle Atatürk Parkı içerisinde daha önceden kayıp olarak aranan yaşı küçük S.D İsimli şahsı bularak ailesine teslim etti. Sabah karşı yapılan uygulamalarda başta hırsızlık ve uyuşturucu suçları olmak üzere çeşitli suçlardan araması bulunan 5 şüpheli şahıs yakalandı. - AYDIN