Son Dakika Haberleri: Nazilli'de süslü kadınlar bisiklet turu düzenledi
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Nazilli'de süslü kadınlar bisiklet turu düzenledi

9 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi.

Nazilli'de süslü kadınlar bisiklet turu düzenledi, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi. Balon, çiçek ve pankartlarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu. Bisikleti özendiren ve bisikletlilere farkındalık için mesajlar içeren etkinliğe Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, eşi Aslı Özcan, çocukları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Belediye meydanında bir araya gelen bisikletli kadınlar müzik eşliğinde önce eğlendiler, ardından basın açıklaması yaparak bisikletleri ile caddelerde tur attılar. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, eşi Aslı Özcan ve çocukları ile katıldığı etkinlikte süslü kadınlara destek verdi. Belediye meydanında toplanan bisikletli gurup, basın açıklamasının ardından kentin caddelerinde tur attı. Bisikletlilere dikkat çekmek için slogan da atan kadınlara vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.


Bisiklet turunun Türkiye' nin dört bir yanında aynı anda yapıldığına dikkat çeken grup sözcüsü Gülşah Türkay, "Bu yıl 7'inci kez Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenliyoruz. Tamamen gönüllü kadınlar tarafından organize dilen turlarımız yurt dışında da yapılmaktadır. Kent yaşamının bir parçası olan bisiklet çevreci, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Yoğun trafiğe de çözüm noktasıdır. İşe gidip gelmelerin yanı sıra birçok alanda kullanabilen bir ulaşım aracıdır. Bisikletli ulaşım politikaları olursa trafik sorununa da çözüm olacaktır" dedi. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Aydın, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:12 Kaynak: İHA
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