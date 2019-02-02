Son Dakika Haberleri: Nazilli'de Tarihi Eser Operasyonu

Nazilli'de Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir iş yerine yapılan baskında, tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli objeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir iş yerine yapılan baskında, tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli objeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, elinde tarihi eser bulunduğu öğrenilen A.U.'nın çarşı merkezindeki 2'nci el cep telefonu satışı yapılan iş yerine, bu sabah operasyon düzenledi. Yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 75 gümüş sikke, topraktan yapılmış 1 kandil, 11 kolye, 1 kaşık, 25 yüzük ve küpe, Arapça yazılı 1 kitap ele geçirildi. Malzemeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan A.U., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:17 Kaynak: DHA

Aydın, Nazilli, Güncel
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