Nazilli'de Tarihi Eser Operasyonu
1 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir iş yerine yapılan baskında, tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli objeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
AYDIN'ın Nazilli
ilçesindeki bir iş yerine yapılan baskında, tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli objeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, elinde tarihi eser bulunduğu öğrenilen A.U.'nın çarşı merkezindeki 2'nci el cep telefonu satışı yapılan iş yerine, bu sabah operasyon düzenledi. Yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 75 gümüş sikke, topraktan yapılmış 1 kandil, 11 kolye, 1 kaşık, 25 yüzük ve küpe, Arapça yazılı 1 kitap ele geçirildi. Malzemeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan A.U., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
- Aydın
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:17 Kaynak: DHA
Genç Kadın, Hamilelik Testi İçin Gittiği Hastaneden Dönerken 2 Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti
Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Aracını Durdurup Minibüsçülerle Sohbet Etti