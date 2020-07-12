Nazilli'de teknik direktör belirsizliği! Yavuz İncedal...
Ligde siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 28 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet gören Yavuz İncedal, başka kulüplerden teklif aldığını ancak önceliğinin Nazilli ekibi olduğunu söyledi.
Ligde siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 28 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet gören Yavuz İncedal, başka kulüplerden teklif aldığını ancak önceliğinin Nazilli ekibi olduğunu söyledi.
Yeni sezon planlarını yapmaya başlayan yönetimin 58 yaşındaki deneyimli teknik adam konusunda fikir ayrılığı yaşadığı iddia edilirken, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ise Yavuz İncedal'ın yuvada kalması yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:57
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