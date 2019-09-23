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Nazilli'de trafik kazası

1 saat önce

Aydın'Nazilli ilçesi kırsal Kardeşköy mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

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Aydın'Nazilli ilçesi kırsal Kardeşköy mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Bölgede kurtarma çalışmaları devam ederken jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaza Nazilli- Ödemiş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ödemiş istikametinden Nazilli istikametine seyir halinde olan 35 PDS 62 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 BRh 127 plakalı lüks motosiklet ile 09 E 1012 plakalı kamyonet iddiaya göre hatalı sollama yüzünden çarpıştı. Kazada motosiklet ile kamyonet zeytin bahçesine uçarken, otomobil yolda kaldı. Motosiklet ile kamyonetin sürücüsü bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ambulansı ile Nazilli devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazada Ödemiş istikametinden Nazilli istikametine gitmekte olan 35 PDS 62 plakalı otomobilin sürücüsünün yakınlarını Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdüğü, Nazilli'den Ödemiş istikametine gitmekte olan 34 BRH 127 plakalı motosiklet sürücüsünün de Tire Emniyet Müdürü oldğu belirtildi.


kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. - AYDIN

Motosiklet, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:44 Kaynak: İHA
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