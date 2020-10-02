Nazilli'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Nazilli'de trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Nazilli'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İstiklal Mahallesi'nde dün akşam 20.45 sıralarında meydana geldi. Yol üzerinde dönüş yapmak isteyen 09 ND 916 plakalı otomobile T.G idaresindeki 48 PY 792 plakalı motosiklet çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsü T.G ve yolcu konumundaki S.K ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.A.'yı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Nazilli'de trafik kazası: 3 yaralı
Nazilli'de trafik kazası: 3 yaralı
Nazilli'de trafik kazası: 3 yaralı
Nazilli'de trafik kazası: 3 yaralı
Nazilli'de trafik kazası: 3 yaralı

İstiklal Mahallesi, Nazilli, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Göl suyunda ilk kez koronavirüs tespit edildi Otogarda ateş yüksek çıkıp kusan yaşlı adam, koronavirüs tedirginliğine neden oldu Adana'da katledilen Tuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Son Dakika! Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi         
16:37
2 kişi annesinin kucağındaki bebeği kaçırdı, caddedeki kimse yardım etmedi 2 kişi annesinin kucağındaki bebeği kaçırdı, caddedeki kimse yardım etmedi         
16:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
YEP'teki enflasyon beklentisi gerçekleşirse en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 912 liraya yükselecek YEP'teki enflasyon beklentisi gerçekleşirse en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 912 liraya yükselecek         
15:53
Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi         
15:35
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Berna Laçin'den Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?         
14:13
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti         
13:10
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı         
12:14
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Vatandaşın abonelik iptali çilesi e-Devlet ile sona erecek Vatandaşın abonelik iptali çilesi e-Devlet ile sona erecek         
10:58
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 17:06:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazilli'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei