Nazilli'de uyuşturucu ile mücadelede 13 şahsa işlem yapıldı - Son Dakika

Nazilli'de uyuşturucu ile mücadelede 13 şahsa işlem yapıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 13 şahsa işlem yapıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 13 şahsa işlem yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirleriyle mücadelesi devam ediyor. Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 27 - 29 Eylül tarihleri arasında 13 şahsa adli işlem yapılırken, 22 gram metamfetamin maddesi, 70 gram eroin maddesi, 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Nazilliye eroin maddesi sokmaya çalıştığı tespit edilen 3 zehir taciri Karacasu ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanırken, şahıslardan R.K adli kontrolle salındı, R.T ve M.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Son Dakika

CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor

Ekim ayında tüm aboneler için doğal gaz fiyatları sabit bırakıldı

Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi

Tüm Türkiye'de toplu taşımada zorunlu olan HES kodu nasıl alınır? İşte yanıtı

Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor

Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadın, sığınma evine yerleştirildi! Bebeği de koruma altına alındı

Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu